Айдын Сулейманлы установил личный рекорд в рейтинге ФИДЕ – ОБЗОР İDMAN.BİZ

1 Мая 2026 11:26
Айдын Сулейманлы установил личный рекорд в рейтинге ФИДЕ – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы совершил существенный скачок в обновленном мировом рейтинге.

Как передает İdman.Biz, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала рейтинг шахматистов планеты по состоянию на 1 мая 2026 года.

Согласно новым данным, Айдын Сулейманлы прибавил 12 пунктов и теперь с показателем 2665 баллов располагается на 49-м месте, поднявшись на 15 позиций. Прогресс шахматиста произошел благодаря отличному выступлению на недавнем индивидуальном чемпионате Европы в польской Катовице, где он стал обладателем бронзовой медали, не потерпев ни одного поражения.

Также отметим, что 2665 пунктов и 49-е место в мире являются лучшими показателями в карьере Айдына Сулейманлы.

Лучшим среди азербайджанских шахматистов в рейтинге ФИДЕ по-прежнему остается Шахрияр Мамедъяров, который за отчетный месяц прибавил два пункта и теперь с показателем 2717 занимает 26-е место, поднявшись на одну строчку.

Также в топ-100 входят Теймур Раджабов (2689) – 39-е место, Эльтадж Сафарли (2648) – 70-е, Рауф Мамедов (2636) – 90-е.

Стоит отметить, что в первой десятке мирового рейтинга впервые находятся два представителя Узбекистана – Нодирбек Абдусатторов и Джавохир Синдаров. Последний в минувшем месяце стал победителем турнира претендентов и завоевал право сыграть матч на звание чемпиона мира с действующим обладателем короны Доммараджу Гукешем (Индия). Кстати, действующий чемпион мира сейчас с показателем 2732 занимает 18-е место. Матч запланирован на ноябрь-декабрь этого года.

Первая десятка рейтинга ФИДЕ по состоянию на сегодняшний день выглядит следующим образом: 1. Магнус Карлсен (Норвегия, 2840), 2. Хикару Накамура (США, 2792), 3. Фабиано Каруана (США, 2788), 4. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2780), 5. Джавохир Синдаров (Узбекистан, 2776), 6. Аниш Гири (Нидерланды, 2767), 7. Винсент Каймер (Германия, 2759), 8. Алиреза Фирузджа (Франция, 2759), 9. Уэсли Со (США, 2754), 10. Вэй И (Китай, 2753).

Среди азербайджанских шахматисток лидерство удерживает Ульвия Фаталиева, которая с показателем 2450 занимает 26-е место в мире. Остальные азербайджанские шахматистки в топ-100: Гюнай Мамедзаде (2374) – 69-е место, Говхар Бейдуллаева (2368) – 72-е, Ханым Баладжаева (2350) – 94-е.

Теймур Тушиев
