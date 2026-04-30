30 Апреля 2026
В Баку стартовал шахматный фестиваль Baku Open 2026

30 Апреля 2026 15:51
В Баку стартовал шахматный фестиваль Baku Open 2026

В столице Азербайджана состоялась церемония открытия международного шахматного фестиваля Baku Open 2026.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов и другие официальные лица.

Махир Мамедов отметил: "Этот фестиваль стал хорошей традицией с 2023 года. Поздравляю всех любителей шахмат с этим событием. В турнире участвуют представители разных возрастных групп, а количество участников стало рекордным. Желаю всем честной борьбы и побед".

Фарид Гаибов подчеркнул: "В Азербайджане шахматные традиции очень сильны. У нас есть серьезные достижения в этом виде спорта. Федерация шахмат проводит важную работу по развитию и популяризации. Поздравляю всех с этим спортивным праздником и желаю участникам успехов".

Отметим, что в соревновании участвуют более 900 шахматистов из 10 стран, а призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов США. Среди участников - бывший чемпион мира Руслан Пономарев, чемпион мира по рапиду Даниил Дубов, призер чемпионата Европы Ниджат Абасов и победитель первенства Европы среди 14-летних Хаган Ахмед.

Вюгар Вюгарлы
İdman.Biz
