В Баку стартовал международный шахматный фестиваль Baku Open 2026 - ФОТО

28 Апреля 2026 19:42
Сегодня стартовали партии первого тура международного шахматного фестиваля Baku Open 2026, организованного совместно Федерацией шахмат Азербайджана и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики. Как сообщает İdman.Biz, старт первому туру дал главный судья соревнований Фаик Гасанов.

Фестиваль организован в трех группах — A, B и C. В каждой из них соревнования проходят по швейцарской системе и состоят из девяти туров. В рамках фестиваля также проводятся партии чемпионата Азербайджана среди шахматистов-ветеранов.

Церемония открытия фестиваля, проходящего в Baku Crystal Hall, состоится 30 апреля. В соревнованиях принимают участие более 900 шахматистов из 10 стран. Общий призовой фонд Baku Open 2026 составляет 50 000 долларов США.

Стоит отметить, что в турнире борются за победу экс-чемпион мира и двукратный победитель Всемирной шахматной олимпиады Руслан Пономарев (Украина), чемпион мира по рапиду Даниил Дубов (ФИДЕ), призер личного чемпионата Европы Ниджат Абасов, победитель чемпионата Европы среди подростков до 14 лет Хаган Ахмед и другие известные спортсмены.

