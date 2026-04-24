Baku Open вновь откроет Chess Tour Azerbaijan - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Chess Tour Azerbaijan, прекрасно зарекомендовавший себя в прошлом году, открывает новую серию турниров. Первым из них станет Baku Open, стартующий 28 апреля. В беседе с İdman.Biz президент Федерации шахмат страны, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов отметил, что данный формат международных соревнований в прошлом сезоне получил высокие отзывы. Он подчеркнул важность организации Chess Tour Azerbaijan на высоком уровне, учитывая высокие показатели прошлого года. "В серии прошлого года приняли участие 1553 участника из двадцати федераций. По итогам финальных турниров проекта Шахматного Тура главной звездой стал Хаган Ахмед, выигравший три из пяти турниров, в которых он участвовал. В этом году, как и в предыдущем, Тур вновь будет состоять из восьми этапов, которые будут носить международный статус", - рассказал М.Мамедов.

Chess Tour Azerbaijan стартует в столице. 28 апреля здесь начнется международный шахматный фестиваль Baku Open. Sheki Open пройдет 18-25 июня, шахматные баталии на Lenkaran Open развернутся с 26 июня по 3 июля, а далее наступит череда Shamakhi Open (15-22 июля). Затем в календаре значится Vugar Gashimov Open (23 июля – 1 августа), после которого состоится Guba Open (3-10 сентября), Ganja Open (10-17 ноября) и Shirvan Open – 19-26 ноября.

Если говорить о Baku Open, который вновь состоится в Crystall Hall, то его призовой фонд составит 50 000 долларов США. Среди участников будут известные имена. Это чемпион мира по рапиду-2018 Даниил Дубов, самый юный чемпион мира по версии ФИДЕ Руслан Пономарев, индиец Ананд Пранав, один из ведущих турецких гроссмейстеров Вахап Санал, двукратная чемпионка мира среди юниоров Полина Шувалова. А среди хозяев доски в стартовой рейтинговой десятке фигурируют серебряный призер чемпионата Европы Ниджат Абасов, Мисратдин Искендеров и Вугар Расулов.

В общей сложности в Baku Open примут участие 921 шахматист. Они будут соревноваться в трех группах (A, B и C) по швейцарской системе в 9 туров. В рамках фестиваля также состоится чемпионат Азербайджана среди ветеранов.

Турнир соберет представителей 15 стран, в числе которых Китай, Англия, Казахстан, ЮАР, Узбекистан, Таджикистан.

Отметим, что в прошлом году победу на Baku Open отпраздновал серб Александар Инджич, набравший 7 очков. Он на балл опередил Баадура Джобаву и Вахапа Санала, занявших второе и третье место.