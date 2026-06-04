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Евро по шахматам: нестабильность Фаталиевой, срыв Мамедзаде – ОБЗОР İDMAN.Biz

Шахматы
Обзор
4 Июня 2026 12:39
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Евро по шахматам: нестабильность Фаталиевой, срыв Мамедзаде – ОБЗОР İDMAN.Biz

Ведущие азербайджанские шахматистки провели неудачный отрезок на индивидуальном чемпионате Европы, который проходит в Батуми (Грузия).

Как передает İdman.Biz, лидер женской сборной Азербайджана Ульвия Фаталиева за последние несколько туров потерпела два поражения, в том числе и в девятом туре.

Так, после двух побед подряд в пятом и шестом турах Фаталиева уступила в седьмом, затем вновь добилась успеха, однако в девятом туре снова проиграла. Последней ее соперницей, сумевшей взять верх над азербайджанской шахматисткой, стала украинка Анастасия Гнатишин.

Несмотря на нестабильную игру, Ульвия с шестью очками сохранила место в первой десятке и замыкает ее. Однако в борьбе за призовые места за два оставшихся тура ей будет крайне сложно вмешаться.

Между тем у другого лидера азербайджанских женских шахмат Гюнай Мамедзаде произошел настоящий срыв. Иначе трудно объяснить три поражения подряд в трех последних турах. В результате Мамедзаде, которая в первой половине турнира претендовала на место в первой десятке, теперь с четырьмя очками откатилась на 98-е место.

Стоит отметить и выступление Мелек Исмаил. Шахматистка с не самым высоким рейтингом (2122) набрала 5,5 очка и занимает 45-е место. Остальные представительницы Азербайджана имеют по пять и менее очков и располагаются в середине турнирной таблицы.

Напомним, что десять лучших шахматисток по итогам континентального первенства получат путевки на Кубок мира 2027 года.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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