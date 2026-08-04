В Гусаре стартовала Республиканская шахматная олимпиада - ФОТО

В Гусаре стартовала Республиканская шахматная олимпиада среди юношей и девушек до 16 лет.

Как сообщает İdman.Biz, глава исполнительной власти Гусарского района Сахир Мамедханов на церемонии открытия заявил, что в течение девяти дней в регионе будет царить атмосфера спортивного праздника.

Первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов отметил, что всемирно известные шахматисты также начинали на массовых соревнованиях, где приобретали опыт и становились гроссмейстерами. Он выразил уверенность, что олимпиада оставит незабываемые впечатления у юных участников.

Главный судья турнира Азер Ибрагимов ознакомил участников с регламентом. Соревнования продлятся до 11 августа и пройдут в 11 туров в группах A и B.

В группе A выступают шахматисты 2010-2015 годов рождения, а в группе B - участники 2016 года рождения и младше.