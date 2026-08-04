4 Августа 2026
RU

В Гусаре стартовала Республиканская шахматная олимпиада - ФОТО

Шахматы
Новости
4 Августа 2026 13:19
10
В Гусаре стартовала Республиканская шахматная олимпиада - ФОТО

В Гусаре стартовала Республиканская шахматная олимпиада среди юношей и девушек до 16 лет.

Как сообщает İdman.Biz, глава исполнительной власти Гусарского района Сахир Мамедханов на церемонии открытия заявил, что в течение девяти дней в регионе будет царить атмосфера спортивного праздника.

Первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов отметил, что всемирно известные шахматисты также начинали на массовых соревнованиях, где приобретали опыт и становились гроссмейстерами. Он выразил уверенность, что олимпиада оставит незабываемые впечатления у юных участников.

Главный судья турнира Азер Ибрагимов ознакомил участников с регламентом. Соревнования продлятся до 11 августа и пройдут в 11 туров в группах A и B.

В группе A выступают шахматисты 2010-2015 годов рождения, а в группе B - участники 2016 года рождения и младше.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Федерации шахмат Азербайджана состоялась встреча с чемпионкой мира Захрой Аллахверди - ФОТО
1 Августа 22:44
Шахматы

В Федерации шахмат Азербайджана состоялась встреча с чемпионкой мира Захрой Аллахверди - ФОТО

В июне в итальянском городе Монтесильвано Захра Аллахверди, набрав 9 очков, стала победительницей чемпионата мира среди девочек
Шахрияр Мамедъяров улучшил позицию в рейтинге ФИДЕ – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Августа 15:29
Шахматы

Шахрияр Мамедъяров улучшил позицию в рейтинге ФИДЕ – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджан также поднялся в мировом списке шахматных держав
Определились победители Vugar Gashimov Open 2026 - ФОТО
31 Июля 12:54
Шахматы

Определились победители Vugar Gashimov Open 2026 - ФОТО

Тунар Давудов занял первое место в группе А
Махир Мамедов будет баллотироваться на пост вице-президента ФИДЕ – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ
29 Июля 15:56
Шахматы

Махир Мамедов будет баллотироваться на пост вице-президента ФИДЕ – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Глава Федерации шахмат Азербайджана намерен продолжить работу в руководстве Международной шахматной федерации

Экс-президент ФИДЕ объявил об уходе из шахмат
27 Июля 23:29
Шахматы

Экс-президент ФИДЕ объявил об уходе из шахмат

Илюмжинов принял решение после того, как не вошел в окончательный список кандидатов на пост главы организации
В Азербайджане состоялась церемония открытия международного турнира Vugar Gashimov Open 2026 - ФОТО
26 Июля 18:36
Шахматы

В Азербайджане состоялась церемония открытия международного турнира Vugar Gashimov Open 2026 - ФОТО

В турнире принимают участие шахматисты различных возрастных категорий

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба
1 Августа 23:04
Азербайджанский футбол

Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба

Юный футболист попал в смертельное ДТП
Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17
1 Августа 18:24
Борьба

Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17 - ОБНОВЛЕНО

Где встретится с представителем Ирана Беньямином Дж.Ашофтехом Майваном