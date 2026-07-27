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Экс-президент ФИДЕ объявил об уходе из шахмат

Шахматы
Новости
27 Июля 2026 23:29
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Экс-президент ФИДЕ объявил об уходе из шахмат

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов объявил о прекращении своей деятельности в шахматах после того, как не был включен в окончательный список кандидатов на пост президента организации, сообщает İdman.Biz.

Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру после решения действующего президента ФИДЕ Аркадия Дворковича временно сложить полномочия и не участвовать в предстоящих выборах главы организации.

"Сегодня я принял решение - ухожу из шахмат, прекращаю всю шахматную деятельность. Я подробно проанализировал свою карьеру. В качестве президента ФИДЕ я добился всего, чего мог. Мы объединили шахматный мир, а Международный олимпийский комитет признал шахматы видом спорта. Но уходить тоже нужно вовремя", - заявил Илюмжинов.

Отметим, что Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 по 2018 год.

İdman.Biz
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