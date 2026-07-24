Дворкович отказался поддерживать Кирсана Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, временно приостановивший исполнение своих обязанностей после включения в санкционный список Евросоюза, заявил, что не намерен поддерживать Кирсана Илюмжинова на предстоящих выборах главы организации.

Как сообщает İdman.Biz, ранее возглавлявший ФИДЕ Кирсан Илюмжинов объявил о намерении вновь побороться за пост президента организации.

“Я точно не поддержу на выборах президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиции”, — сказал Дворкович.

Выборы президента ФИДЕ должны состояться в сентябре нынешнего года в ходе Всемирной шахматной олимпиады в Узбекистане. В команду Аркадия Дворковича входит и президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов.

Напомним, после решения Евросоюза включить Дворковича в 21-й санкционный пакет он добровольно приостановил исполнение обязанностей президента организации. Временным исполняющим обязанности главы ФИДЕ является первый вице-президент организации, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.