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Определены победители международного шахматного фестиваля Shamakhi Open 2026 - ФОТО

Шахматы
Новости
23 Июля 2026 12:26
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Определены победители международного шахматного фестиваля Shamakhi Open 2026 - ФОТО

Международный шахматный фестиваль Shamakhi Open 2026, организованный в рамках Азербайджанского шахматного тура, завершился.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, Ахмед Ахмедзаде набрал восемь очков в девяти партиях и занял первое место в своей группе.

Вугар Манафов и Хазар Бабазаде, набравшие по семь очков, разделили второе и третье места.

В рамках фестиваля также состоялись турниры по рапиду и блицу. Победителем соревнований по рапиду стал Хазар Бабазаде, а в блице первенствовал Тунар Давудов.

На церемонии закрытия победителям и призерам вручили дипломы, медали и денежные награды.

Победитель главного турнира получил 5000 манатов.

Всего в соревнованиях приняли участие 107 шахматистов.

Следующим турниром в рамках Азербайджанского шахматного тура станет Vugar Gashimov Open.

İdman.Biz
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