Определены победители международного шахматного фестиваля Shamakhi Open 2026 - ФОТО

Международный шахматный фестиваль Shamakhi Open 2026, организованный в рамках Азербайджанского шахматного тура, завершился.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, Ахмед Ахмедзаде набрал восемь очков в девяти партиях и занял первое место в своей группе.
Вугар Манафов и Хазар Бабазаде, набравшие по семь очков, разделили второе и третье места.
В рамках фестиваля также состоялись турниры по рапиду и блицу. Победителем соревнований по рапиду стал Хазар Бабазаде, а в блице первенствовал Тунар Давудов.
На церемонии закрытия победителям и призерам вручили дипломы, медали и денежные награды.
Победитель главного турнира получил 5000 манатов.
Всего в соревнованиях приняли участие 107 шахматистов.
Следующим турниром в рамках Азербайджанского шахматного тура станет Vugar Gashimov Open.