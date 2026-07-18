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Сархан Гашимов избран вице-президентом Европейского шахматного союза - ФОТО

Шахматы
Новости
18 Июля 2026 17:48
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Сархан Гашимов избран вице-президентом Европейского шахматного союза

В Румынии состоялись выборы руководящих органов Европейского шахматного союза.

Действующий президент организации Зураб Азмайпарашвили большинством голосов был переизбран на новый четырехлетний срок.

Затем прошли выборы вице-президентов. Член Исполнительного комитета Федерации шахмат Азербайджана Сархан Гашимов получил 34 голоса и занял один из трех постов вице-президента организации.

В выборах в качестве гостя также принял участие президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Махир Мамедов.

İdman.Biz
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