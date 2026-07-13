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Женская сборная Азербайджана по шахматам провела сборы перед Олимпиадой - ФОТО

Шахматы
Новости
13 Июля 2026 14:58
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Женская сборная Азербайджана по шахматам провела сборы перед Олимпиадой

Женская сборная Азербайджана по шахматам провела учебно-тренировочные сборы в Шабране в рамках подготовки к 46-й Всемирной шахматной олимпиаде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, подготовкой команды руководили капитан сборной Ниджат Абасов и тренер Гадир Гусейнов.

После завершения сборов шахматистки встретились с руководством Федерации шахмат Азербайджана. Президент организации Махир Мамедов поинтересовался ходом подготовки к Олимпиаде, а также турнирами, в которых национальная команда выступит до старта главного соревнования.

В состав сборной Азербайджана вошли Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюнай Мамедзаде и Гюльнар Мамедова.

Напомним, 46-я Всемирная шахматная олимпиада пройдет с 15 по 27 сентября в Самарканде.

İdman.Biz
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