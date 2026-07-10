Стали известны составы сборных Азербайджана на Всемирную шахматную олимпиаду

Стали известны составы сборных Азербайджана, которые выступят на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде.

Как сообщает İdman.Biz, в мужскую команду вошли Шахрияр Мамедьяров, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Рауф Мамедов и Эльтадж Сафарли. Капитаном сборной назначен Теймур Раджабов.

В женскую сборную включены Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюнай Мамедзаде и Гюльнар Мамедова. Капитаном команды станет Ниджат Абасов, а известный азербайджанский гроссмейстер Гадир Гусейнов будет работать с командой в качестве тренера.

Перед стартом турнира обе сборные проведут учебно-тренировочный сбор. Распределение шахматистов по доскам будет объявлено непосредственно перед началом соревнований.

46-я Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Самарканде (Узбекистан) с 15 по 27 сентября. В турнире примут участие сильнейшие национальные команды мира, которые поборются за медали в мужском и женском зачетах.