Шахрияр Мамедъяров поднялся в рейтинге ФИДЕ – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров улучшил свое положение в обновленном рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Как передает İdman.Biz, ФИДЕ обнародовала мировой рейтинг шахматистов по состоянию на 1 июля.

Согласно обновленным данным, ведущий гроссмейстер Азербайджана Шахрияр Мамедъяров прибавил шесть рейтинговых пунктов и с показателем 2723 поднялся с 26-го на 23-е место. За минувший месяц Мамедъяров провел 11 рейтинговых партий, по итогам которых смог улучшить свой показатель ELO.

Что касается остальных азербайджанских шахматистов, представленных в топ-100 рейтинга ФИДЕ, то они занимают следующие позиции: Теймур Раджабов (2689) - 38-е место, Айдын Сулейманлы (2657) - 57-е, Магомед Мурадлы (2642) - 78-е, Рауф Мамедов (2639) - 84-е.

Стоит отметить, что отчетный период стал прорывным для Магомеда Мурадлы, который за июнь прибавил сразу 92 рейтинговых пункта и ворвался в топ-100 мирового рейтинга. На уровне рейтинга 2500-2600 и выше столь стремительный прогресс встречается крайне редко.

Первая десятка рейтинга ФИДЕ по состоянию на начало июля выглядит следующим образом: 1. Магнус Карлсен (Норвегия, 2823), 2. Фабиано Каруана (США, 2792), 3. Хикару Накамура (США, 2792), 4. Джавохир Синдаров (Узбекистан, 2777), 5. Винсент Каймер (Германия, 2767), 6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2766), 7. Уэсли Со (США, 2765), 8. Аниш Гири (Нидерланды, 2764), 9. Арджун Эригайси (Индия, 2757), 10. Вэй И (Китай, 2753).

В женском мировом рейтинге лучшей среди шахматисток Азербайджана по-прежнему остается Ульвия Фаталиева, которая с 2440 очками занимает 24-е место. Также в топ-100 входят Говхар Бейдуллаева (2375, 64-е место), Ханым Баладжаева (2356, 82-е) и Гюльнар Мамедова (2350, 86-е).