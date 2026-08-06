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Ульвия Фаталиева сохранила место в топ-10 рейтинга FIDE Women's Circuit

Шахматы
Новости
6 Августа 2026 05:19
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Ульвия Фаталиева сохранила место в топ-10 рейтинга FIDE Women's Circuit

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева сохранила место в первой десятке общего зачета FIDE Women's Circuit сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz, согласно обновленному рейтингу, представительница Азербайджана занимает седьмое место, набрав 15,37 очка.

Ранее Фаталиева располагалась на пятой позиции. Таким образом, азербайджанская шахматистка опустилась на две строчки, однако продолжает входить в топ-10 мирового цикла.

Лидером рейтинга остается представительница Казахстана Бибисара Асаубаева, в активе которой 51,30 очка. Второе место занимает китаянка Чжу Цзиньэр с 39,83 очка, а тройку лидеров замыкает индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу, набравшая 29,70 очка.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 51,30
2. Чжу Цзиньэр (Китай) — 39,83
3. Вайшали Рамешбабу (Индия) — 29,70
4. Харика Дронавалли (Индия) — 20,55
5. Анастасия Гнатышин (Украина) — 18,97
6. Александра Горячкина (FIDE) — 16,88
7. Ульвия Фаталиева (Азербайджан) — 15,37
8. Афруза Хамдамова (Узбекистан) — 14,79
9. Элине Роберс (Нидерланды) — 13,89
10. Нино Бациашвили (Грузия) — 13,86.

Победитель общего зачета FIDE Women's Circuit получит прямую путевку в Турнир претенденток, где восемь сильнейших шахматисток поборются за право сыграть матч за звание чемпионки мира.

İdman.Biz
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