Определились победители Vugar Gashimov Open 2026 - ФОТО

Определились победители международного шахматного турнира Vugar Gashimov Open 2026, организованного в рамках "Азербайджанского шахматного тура".

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала Федерация шахмат Азербайджана.

Победителем группы А стал Тунар Давудов, набравший 7,5 очка. Логман Гулиев с таким же результатом занял второе место по дополнительным показателям. Тройку призеров замкнул Вугар Манафов, в активе которого семь очков.

В рамках фестиваля также состоялись турниры по рапиду и блицу. В соревнованиях по рапиду победил Мурад Ибрагимли, а по блицу — Рустам Рустамов.

На церемонии закрытия победителям и призерам вручили медали, дипломы и денежные призы.

Следующим соревнованием в рамках "Азербайджанского шахматного тура" станет Guba Open, который пройдет 3-10 сентября.