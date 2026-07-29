Махир Мамедов будет баллотироваться на пост вице-президента ФИДЕ – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов будет баллотироваться на пост вице-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на предстоящих выборах.

Об этом Махир Мамедов сообщил эксклюзивно İdman.Biz.

Мамедов входит в руководство ФИДЕ с 2022 года. В августе того года на Генеральной ассамблее организации в индийском Ченнае он был избран вице-президентом Международной шахматной федерации.

Новые выборы руководства ФИДЕ состоятся в сентябре в Самарканде (Узбекистан) в рамках Конгресса организации, который пройдет во время Всемирной шахматной олимпиады. Выборы президента ФИДЕ назначены на 26 сентября.

Отметим, что ФИДЕ уже утвердила список из трех кандидатов на пост президента организации. За руководство Международной шахматной федерацией будут бороться Ян-Хенрик Бюттнер (Германия), Вадим Розенштайн (Германия) и Тимур Турлов (Казахстан).

Бюттнер идет на выборы в связке с кандидатом на пост заместителя президента Малкольмом Пейном, Розенштайн — с Гордоном Тангом, а Турлов — с 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом.

Напомним, что Турлов на предстоящих выборах заменил действующего главу ФИДЕ Аркадия Дворковича, который был внесен в санкционный список Европейского союза, после чего отказался от участия в выборах и приостановил свою деятельность в организации. В настоящее время обязанности президента ФИДЕ исполняет первый вице-президент Вишванатан Ананд.

Ранее о намерении вернуться на пост главы ФИДЕ заявил бывший президент организации Кирсан Илюмжинов, руководивший федерацией с 1995 по 2018 год. Однако незадолго до завершения процесса выдвижения кандидатов он отказался от участия в выборах и снял свою кандидатуру.

Таким образом, на данный момент на президентских выборах ФИДЕ официально остаются три кандидата.