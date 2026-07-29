29 Июля 2026
RU

Махир Мамедов будет баллотироваться на пост вице-президента ФИДЕ – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Шахматы
Новости
29 Июля 2026 15:56
17
Махир Мамедов будет баллотироваться на пост вице-президента ФИДЕ – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов будет баллотироваться на пост вице-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на предстоящих выборах.

Об этом Махир Мамедов сообщил эксклюзивно İdman.Biz.

Мамедов входит в руководство ФИДЕ с 2022 года. В августе того года на Генеральной ассамблее организации в индийском Ченнае он был избран вице-президентом Международной шахматной федерации.

Новые выборы руководства ФИДЕ состоятся в сентябре в Самарканде (Узбекистан) в рамках Конгресса организации, который пройдет во время Всемирной шахматной олимпиады. Выборы президента ФИДЕ назначены на 26 сентября.

Отметим, что ФИДЕ уже утвердила список из трех кандидатов на пост президента организации. За руководство Международной шахматной федерацией будут бороться Ян-Хенрик Бюттнер (Германия), Вадим Розенштайн (Германия) и Тимур Турлов (Казахстан).

Бюттнер идет на выборы в связке с кандидатом на пост заместителя президента Малкольмом Пейном, Розенштайн — с Гордоном Тангом, а Турлов — с 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом.

Напомним, что Турлов на предстоящих выборах заменил действующего главу ФИДЕ Аркадия Дворковича, который был внесен в санкционный список Европейского союза, после чего отказался от участия в выборах и приостановил свою деятельность в организации. В настоящее время обязанности президента ФИДЕ исполняет первый вице-президент Вишванатан Ананд.

Ранее о намерении вернуться на пост главы ФИДЕ заявил бывший президент организации Кирсан Илюмжинов, руководивший федерацией с 1995 по 2018 год. Однако незадолго до завершения процесса выдвижения кандидатов он отказался от участия в выборах и снял свою кандидатуру.

Таким образом, на данный момент на президентских выборах ФИДЕ официально остаются три кандидата.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Экс-президент ФИДЕ объявил об уходе из шахмат
27 Июля 23:29
Шахматы

Экс-президент ФИДЕ объявил об уходе из шахмат

Илюмжинов принял решение после того, как не вошел в окончательный список кандидатов на пост главы организации
В Азербайджане состоялась церемония открытия международного турнира Vugar Gashimov Open 2026 - ФОТО
26 Июля 18:36
Шахматы

В Азербайджане состоялась церемония открытия международного турнира Vugar Gashimov Open 2026 - ФОТО

В турнире принимают участие шахматисты различных возрастных категорий
Турлов пошел на выборы главы ФИДЕ вместо Дворковича – ОБЗОР İDMAN.BİZ
25 Июля 15:20
Шахматы

Турлов пошел на выборы главы ФИДЕ вместо Дворковича – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Вполне вероятно, в команду президента Казахстанской федерации шахмат войдет и глава Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов
Дворкович отказался поддерживать Кирсана Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ
24 Июля 14:11
Шахматы

Дворкович отказался поддерживать Кирсана Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ

Глава организации сделал первое политическое заявление после временного ухода с поста
Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Аркадий Дворкович на время ушел с поста главы ФИДЕ
24 Июля 03:52
Шахматы

Аркадий Дворкович на время ушел с поста главы ФИДЕ

Решение было принято после того, как Дворкович был включен 21-й санкционный список ЕС

Самое читаемое

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом