В Азербайджане состоялась церемония открытия международного турнира Vugar Gashimov Open 2026 - ФОТО

В Азербайджане состоялась церемония открытия международного шахматного турнира Vugar Gashimov Open 2026.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование, организованное в рамках "Шахматного тура Азербайджана", посвящено памяти выдающегося шахматиста Вугара Гашимова.

На церемонии открытия была подчеркнута значимость турнира, отмечены заслуги Вугара Гашимова в развитии мировых шахмат и его богатое наследие.

В Vugar Gashimov Open 2026 принимают участие шахматисты различных возрастных категорий.

Главная цель турнира — почтить память Вугара Гашимова, внести вклад в развитие шахмат в Азербайджане и повысить интерес молодого поколения к этому виду спорта.