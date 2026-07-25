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Турлов пошел на выборы главы ФИДЕ вместо Дворковича – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Шахматы
Новости
25 Июля 2026 15:20
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Турлов пошел на выборы главы ФИДЕ вместо Дворковича – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщает İdman.Biz, о своем решении 38-летний бизнесмен написал на личной странице в Instagram. Информацию также распространило авторитетное шахматное издание ChessBase, уточнившее, что в избирательной связке Турлова кандидатом на должность заместителя президента станет 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Изначально Турлов должен был сам баллотироваться в заместители президента в команде Аркадия Дворковича. Однако ситуация изменилась после включения действующего главы ФИДЕ в 21-й санкционный пакет Европейского союза.

Дворкович назвал решение незаконным и намерен его оспорить, но приостановил исполнение своих полномочий, чтобы ограничения не мешали работе организации. Обязанности президента временно перешли к Ананду. Позднее Дворкович подтвердил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах, поскольку это создало бы серьезные риски для федерации.

Отметим, что Турлов заявил, что мировые шахматы за последние годы привлекли миллионы новых игроков, прежде всего детей и молодежь, а цифровые технологии сделали игру значительно доступнее. Одновременно профессиональные соревнования становятся зрелищнее и коммерчески привлекательнее. По его мнению, ФИДЕ находится на важной развилке и должна ускорить свое развитие.

"Считаю, что его нужно интенсифицировать, придать развитию новую энергию и двигаться дальше", - подчеркнул Турлов.

Основную ставку кандидат намерен сделать на свой управленческий и инвестиционный опыт, цифровизацию, использования ИИ, повышение коммерческой привлекательности шахмат и расширение международного сотрудничества. Турлов напомнил, что созданный им Freedom Holding работает в 22 странах, обслуживает более 14 миллионов клиентов и имеет команду из 11 тысяч человек. По его словам, за последние годы он направил на развитие шахмат более 75 миллионов долларов.

С 2023 года Турлов руководит Казахстанской федерацией шахмат, а с 2024-го возглавляет Международную федерацию школьных шахмат. При его участии Казахстан принимал матч за звание чемпиона мира, а Freedom Holding поддерживал крупнейшие турниры, включая чемпионаты мира по рапиду и блицу.

Как отмечалось выше, партнером Турлова станет Ананд, занимающий должность заместителя президента ФИДЕ с 2022 года. Казахстанский функционер назвал большой честью совместное участие в выборах с легендарным индийским гроссмейстером и отметил, что они разделяют общее видение будущего мировых шахмат.

Таким образом, Турлов фактически сохраняет преемственность команды Дворковича, но выходит в ней уже на первый план. Учитывая это, а также малые сроки до подачи официальной заявки, то стоит с высокой долью вероятностью предположить, что Турлов не станет радикально менять свою команду. А значит в нее вполне вероятно может войти и президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, который с 2022 года занимает пост вице-президента ФИДЕ и входил в команду Дворковича и на предстоящие выборы.

Поэтому вполне логично предположить, что Турлов заинтересован в сохранении опытного азербайджанского функционера в своем блоке - либо в качестве кандидата на должность избираемого вице-президента, либо среди тех руководителей, которых в случае победы предлагает сам президент.

Согласно регламенту, до 26 июля подается только совместная заявка кандидатов в президенты и заместители президента. Кандидатуры четырех избираемых вице-президентов принимаются отдельно до 26 августа, а еще трех вице-президентов после победы предлагает новый глава организации.

Помимо Турлова, о намерении бороться за пост главы ФИДЕ объявили бывший президент организации Кирсан Илюмжинов, немецкий бизнесмен и сооснователь Freestyle Chess Ян Хенрик Бюттнер, идущий на выборы вместе с Малкольмом Пейном, а также основатель проекта WR Chess Вадим Розенштейн.

Заметим, что Илюмжинов руководил ФИДЕ с 1995 по 2018 год и обещает добиваться включения шахмат в программу Олимпийских игр и возвращения Магнуса Карлсена в цикл классического чемпионата мира. Лидер мирового рейтинга отказался бороться за мировую корону, мотивируя это решение отсутствием интереса к этому процессу.

Окончательный список зарегистрированных кандидатов должен быть опубликован 28 июля после проверки заявок Избирательной комиссией. Выборы президента и заместителя президента ФИДЕ состоятся 26 сентября на Генеральной ассамблее организации в Самарканде.

Теймур Тушиев

İdman.Biz
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