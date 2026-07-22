Магнус Карлсен примет участие в пилотном этапе нового турнира по шахматам

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен примет участие в пилотном этапе одобренного Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) турнира Total Chess World Championship Tour. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба соревнований.

Турнир, который пройдет с 10 по 21 ноября в Будапеште, будет включать соревнования в трех форматах — блиц, рапид и быстрые классические шахматы (контроль времени — 45 минут плюс 30 секунд на ход). Результаты всех соревнований будут суммироваться для определения абсолютного чемпиона.

Соревнование в Будапеште будет предварять полноценный сезон, который должен начаться в марте 2027 года, этапы планируется проводить в разных странах. На заключительном этапе должен быть объявлен чемпион.