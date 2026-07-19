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Айдын Сулейманлы вышел в финал триатлона Masters на фестивале в Биле - ОБНОВЛЕНО

Шахматы
Новости
19 Июля 2026 20:47
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Айдын Сулейманлы вышел в финал триатлона Masters на фестивале в Биле - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы пробился в финальную стадию триатлона Masters в рамках 59-го Международного шахматного фестиваля, который проходит в Биле (Швейцария).

Как сообщает İdman.Biz, по итогам квалификационного этапа наш шахматист набрал 21 очко и занял второе место. Лидерство захватил представитель США Левон Аронян (25 очков). В первую четверку, обеспечившую себе выход в финал, также вошли Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) и Ле Куанг Льем (Вьетнам), набравшие по 19,5 очка.

В заключительной части квалификации — турнире по блицу — Сулейманлы провел 10 партий. Айдын одержал три победы, четырежды сыграл вничью и потерпел три поражения. Набрав 5 очков, азербайджанский гроссмейстер занял третье место в отдельном зачете по блицу. Победителем этого отрезка стал Аронян (8,5 очка), а вторым финишировал Эрдогмуш (6,5 очка).

12:04

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы успешно завершил выступление в турнире с классическим контролем времени на Международном шахматном фестивале в швейцарском Биле.

Как сообщает İdman.Biz, 21-летний гроссмейстер не потерпел ни одного поражения в пяти турах классического этапа. Сулейманлы одержал одну победу и четыре партии завершил вничью, набрав 3 очка из 5 возможных. По системе подсчета Masters Triathlon этот результат принес ему 10 зачетных баллов.

В заключительном, пятом туре азербайджанский шахматист белыми фигурами обыграл представителя Вьетнама Ле Куанг Льема, который перед этим делил лидерство с Левоном Ароняном. Эта победа позволила Сулейманлы подняться на второе место в общем зачете фестиваля.

По итогам соревнований в рапиде и классике Сулейманлы набрал 16 очков. Лидирует представляющий США Левон Аронян, в активе которого 16,5 очка. Азербайджанский гроссмейстер отстает от первой строчки всего на пол-очка. Третье место с 15 очками занимает Ле Куанг Льем.

Следующим этапом Masters Triathlon станет блицтурнир, результаты которого также войдут в общий зачет фестиваля.

İdman.Biz
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