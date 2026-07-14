Новая реальность для шахматистов Азербайджана: ФИДЕ изменила Кубок мира - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанские шахматисты встретят Кубок мира 2027 года в совершенно новой реальности. Международная федерация шахмат (ФИДЕ) решила отказаться от проведения соревнования исключительно по олимпийской системе и разделила как открытый, так и женский турнир на швейцарский отбор и классический плей-офф.

Как сообщает İdman.Biz, реформа непосредственно затронет Ниджата Абасова, Айдына Сулейманлы и Магомеда Мурадлы, уже обеспечивших себе участие в следующем розыгрыше Кубка мира.

Так, в открытом Кубке мира-2027 сыграют 224 шахматиста — на 18 больше, чем в предыдущем розыгрыше. На первом этапе их распределят по четырем примерно равным по силе пулам. В каждом пуле окажутся по 56 участников, которые проведут отдельные турниры по швейцарской системе. Каждому шахматисту предстоит сыграть девять партий за пять дней. Контроль времени составит 45 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход.

В 1/8 финала выйдут по четыре лучших участника каждого пула — всего 16 шахматистов. Следовательно, нашим шахматистам необходимо будет попасть в четверку среди 56 соперников. Это лишь 7,14 процента от состава пула.

Серьезные изменения произошли и в женском Кубке мира. Число участниц увеличится со 103 до 128. Их разделят на два пула по 64 шахматистки. Женщины также сыграют девять туров за пять дней с контролем 45 минут плюс 30 секунд за ход. Из каждого пула в плей-офф пройдут по восемь лучших участниц. Таким образом, борьбу продолжат 16 шахматисток, а доля прошедших дальше составит 12,5 процента от каждого пула.

Оба соревнования продлятся 19 дней вместо прежних 27. Общий призовой фонд открытого и женского Кубков мира увеличится с 2,67 до 3,3 миллиона долларов.

Заметим, что новый формат дает азербайджанским шахматистам больше возможностей для исправления ошибок. Ранее поражение в одной из двух классических партий могло фактически решить судьбу всего противостояния. Теперь даже неудача в одном туре не будет означать немедленного завершения выступления.

Каждому участнику гарантированы девять партий, но одновременно возрастает значение стабильности. Для попадания в четверку открытого турнира будет недостаточно выиграть несколько ярких встреч — придется набирать очки практически без продолжительных спадов.

В женском Кубке мира проходной барьер окажется немного шире: в плей-офф выйдут восемь шахматисток из 64. Но и здесь каждая потеря очков может оказаться решающей.

Особую роль способны сыграть жеребьевка, баланс партий белыми и черными, а также дополнительные показатели. Шахматист может набрать столько же очков, сколько участник проходной зоны, но остаться за пределами плей-офф из-за худшего коэффициента.

Кроме того, девять партий за пять дней создадут серьезную физическую нагрузку. Четыре игровых дня, судя по календарной структуре, должны включать по две встречи. Подготовка ко второй партии, восстановление и сохранение концентрации станут не менее важными, чем дебютный репертуар.

Начиная с 1/8 финала, открытый и женский Кубки мира снова превратятся в традиционные соревнования на выбывание. В классическом формате пройдут также четвертьфиналы, полуфиналы и финалы.

ФИДЕ заявила, что на этой стадии будет сохранен действующий формат Кубка мира с классическим контролем времени. Он предполагает проведение двух классических партий в каждой паре, а при равном счете — тай-брейка в быстрые шахматы.

Однако подробный регламент Кубка мира-2027, включая точную последовательность контролей на тай-брейке, а также как будет формироваться сетка плей-офф, пока не опубликован. Добавим, что между швейцарским этапом и 1/8 финала предусмотрен день отдыха, еще два выходных запланированы во время плей-офф.

Таким образом, будущим победителям предстоит преодолеть два совершенно разных испытания. Сначала необходимо выдержать короткий и плотный турнир по швейцарской системе, а затем переключиться на матчевую стратегию с подготовкой к конкретному сопернику.

Стоит отметить, что для азербайджанских шахмат Кубок мира имеет особое значение. Баку дважды принимал одно из главных индивидуальных соревнований ФИДЕ - в 2015 и 2023 годах.

Кроме того, Теймур Раджабов стал победителем Кубка мира-2019, проходившего в Ханты-Мансийске. В финальном противостоянии азербайджанский гроссмейстер одолел китайца Дин Лижэня.

Еще одна памятная страница была написана Ниджатом Абасовым на домашнем турнире 2023 года. Азербайджанский шахматист сенсационно дошел до полуфинала и занял четвертое место. После отказа от участия в чемпионском цикле Магнуса Карлсена, выигравшего бакинский Кубок мира, Абасов получил путевку на Турнир претендентов-2024.

Отметим, что на данный момент Азербайджан имеет три подтвержденные путевки в открытый Кубок мира-2027.

Абасов, Сулейманлы и Мурадлы завоевали их на чемпионате Европы 2026 года в польском Катовице. Все трое набрали по 8,5 очка из 11 возможных и заняли места со второго по четвертое. Сулейманлы получил серебряную медаль, Абасов стал бронзовым призером, а Мурадлы расположился следом за ними.

С большой долей вероятности к этой тройке присоединится и Шахрияр Мамедъяров. В июльском рейтинге ФИДЕ лидер сборной Азербайджана имеет 2723 пункта и остается первым номером страны. При сохранении нынешних позиций и наличии рейтинговой квоты в окончательном регламенте Мамедъяров практически наверняка окажется среди участников Кубка мира. Однако официально его путевка пока не подтверждена.

Число представителей Азербайджана еще может увеличиться и за счет других квалификационных маршрутов. В тоже время Азербайджанские шахматистки пока не завоевали путевок на Кубок мира-2027.

Кстати, решение ФИДЕ вызвало неоднозначную реакцию среди известных гроссмейстеров.

К примеру, американец Ханс Ниманн поддержал реформу, особенно выделив контроль 45 минут плюс 30 секунд. По его мнению, введение ускоренной классики показывает, что шахматы развиваются и адаптируются к современным условиям.

В свою очередь, латвийский гроссмейстер Артур Нейкшанс также положительно оценил новый контроль, но назвал швейцарские пулы необычным решением для турнира, исторически связанного с нокаутом. Он считает, что ФИДЕ могла сохранить матчи на выбывание с первого раунда, сократив их продолжительность за счет ускоренной классики.

Между тем, Аниш Гири заявил, что понимает логику изменений, однако столь резкое объявление реформы без предварительного широкого обсуждения неизбежно вызовет негативную реакцию части шахматного сообщества.

Заметим, что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович объяснил, что новая система должна сохранить особую идентичность Кубка мира, одновременно сделав соревнование более доступным для участников и привлекательным для болельщиков.