Азербайджанский шахматист вошел в тройку призеров Lankaran Open 2026 - ФОТО

В Лянкяране завершился международный шахматный фестиваль Lankaran Open 2026, ставший третьим этапом проекта "Азербайджанский шахматный тур".

Как сообщает İdman.Biz, в церемонии закрытия приняли участие президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов и другие официальные лица, которые поздравили победителей и пожелали участникам успехов на следующих соревнованиях.

В главном турнире A после девяти туров победителем стал представитель Венгрии Санан Сюгиров, набравший семь очков. Второе место с таким же результатом занял индийский шахматист Маянк Чакраборти. Третьим финишировал азербайджанец Широглан Талибов, в активе которого 6,5 очка.

Лучшей среди женщин в группе A стала представительница Индии Джера Дагария.

В турнире B победу одержал Исмаил Мамедли. Второе место занял Вюсал Ахмедов, третье - Нихад Эйнуллаев.

В рамках фестиваля также состоялись соревнования по рапиду и блицу. Победителем турнира по рапиду стал Маянк Чакраборти, а в блице первенствовал представитель Ирана Рамтин Какаванд.

Lankaran Open 2026 стал третьим турниром проекта "Азербайджанский шахматный тур", который проводится совместно Федерацией шахмат Азербайджана и Министерством молодежи и спорта. Следующий этап серии состоится в Шамахы.