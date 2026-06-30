Рауф Мамедов: "Опоздали бы на игру на секунду - проиграли бы" - ВИДЕО

Шестикратный чемпион Азербайджана по шахматам и трехкратный чемпион Европы в составе национальной команды Рауф Мамедов вспомнил один из самых напряженных эпизодов в истории сборной.

Как сообщает İdman.Biz, в интервью İdman TV он рассказал о матче против Нидерландов, перед которым азербайджанские шахматисты едва успели к началу партии.

"Мы могли даже опоздать на эту игру. Тогда нельзя было задержаться даже на одну секунду. Если бы опоздали на секунду, это уже означало бы поражение", — сказал Мамедов.

По словам шахматиста, ситуация получилась крайне нервной из-за ошибки водителя такси.

"Мы ехали на такси, но водитель высадил нас не там. Можно сказать, что мы добежали до игры, поэтому начали матч очень взволнованно. К тому же сборная Нидерландов была очень сильным соперником. И сейчас, спустя 17 лет, Нидерланды остаются одной из сильнейших команд мира и одной из ведущих сборных Европы", — отметил он.

Мамедов подчеркнул, что тот день запомнился не только победой над Нидерландами.

"В тот день произошла еще одна интересная история. Речь не только о нашей победе. Тогда Россия играла с Испанией. На последних секундах счет был ничейным, и Вугар Гашимов одержал решающую победу", — заявил шахматист.

Он признался, что, несмотря на три титула чемпиона Европы, те эмоции остаются для него особенными.

"Честно говоря, сколько бы мы ни становились чемпионами Европы, такие чувства, как в тот момент, я, наверное, больше не смогу испытать. Но, дай бог, если выиграем медаль на Олимпиаде, возможно, эти ощущения можно будет с этим сравнить", — добавил Мамедов.