28 Июня 2026
RU

Азербайджанские чемпионы мира по шахматам вернулись на родину - ФОТО

Шахматы
Новости
28 Июня 2026 16:33
9
Азербайджанские чемпионы мира по шахматам вернулись на родину

Азербайджанские шахматисты, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира среди юношей и девушек в итальянском Монтесильвано, вернулись на родину.

Как сообщает İdman.Biz, в Международном аэропорту Гейдара Алиева чемпионов встретили представители федерации, родители и журналисты.

В соревнованиях среди девушек до 14 лет чемпионкой мира стала Захра Аллахвердиева. Она вошла в историю как первая азербайджанская шахматистка, выигравшая золотую медаль мирового первенства в этой возрастной категории.

Еще одну золотую награду Азербайджану принес Хаган Ахмед, победивший в турнире среди юношей до 16 лет. Он стал первым представителем независимого Азербайджана, завоевавшим титул чемпиона мира в этой возрастной категории.

Отметим, что в чемпионате мира приняли участие более 750 шахматистов из 83 стран. Благодаря двум золотым медалям сборная Азербайджана заняла первое место в общекомандном зачете, а государственный гимн страны дважды прозвучал в честь победителей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские шахматисты стали чемпионами мира в Италии
26 Июня 21:16
Шахматы

Азербайджанские шахматисты стали чемпионами мира в Италии - ФОТО

Зехра Аллахвердиева и Хаган Ахмед стали чемпионами мира в Италии

Вугар Расулов выиграл шахматный фестиваль Sheki Open 2026
26 Июня 11:33
Шахматы

Вугар Расулов выиграл шахматный фестиваль Sheki Open 2026 - ФОТО

Второй турнир Azerbaijan Chess Tour собрал более 400 участников из 10 стран

Айдын Сулейманлы: "Победа над Карлсеном придала мне еще больше уверенности"
25 Июня 11:56
Шахматы

Айдын Сулейманлы: "Победа над Карлсеном придала мне еще больше уверенности" - ФОТО

Азербайджанский шахматист рассказал о выступлении Odlar Yurdu на командном чемпионате мира

Завершился пятый шахматный фестиваль LANDAU
23 Июня 10:12
Шахматы

Завершился пятый шахматный фестиваль LANDAU - ФОТО

Победителем турнира стал Юсиф Ахадзаде

Вугар Манафов завоевал индивидуальное "золото" на командном чемпионате мира по рапиду и блицу
22 Июня 00:50
Шахматы

Вугар Манафов завоевал индивидуальное "золото" на командном чемпионате мира по рапиду и блицу

Турнир продлился с 16 по 22 июня
В Шеки стартовал международный шахматный фестиваль Sheki Open 2026
19 Июня 20:00
Шахматы

В Шеки стартовал международный шахматный фестиваль Sheki Open 2026 - ФОТО

Более 400 шахматистов из девяти стран поборются за награды престижного турнира

Самое читаемое

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
27 Июня 12:14
ЧМ-2026

Третье место как билет в плей-офф: кто уже почти в 1/16, а кому еще ждать? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Четыре сборные с 4 очками уже в безопасности, а судьбу команд с 3 баллами решат группы J, K и L

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K
08:40
ЧМ-2026

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Гол Санчеса отменили в компенсированное время, но южноамериканцы все равно вышли в плей-офф с первого места
UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июня 22:36
ММА

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Поединок прошел в условиях напряженной и упорной борьбы
Скалони раскрыл судьбу Месси в матче с Иорданией из уважения к 91-летнему журналисту
27 Июня 18:34
Мировой футбол

Скалони раскрыл судьбу Месси в матче с Иорданией из уважения к 91-летнему журналисту

Энрике Макайя Маркес освещает уже 18-й чемпионат мира