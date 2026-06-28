Азербайджанские чемпионы мира по шахматам вернулись на родину - ФОТО

Азербайджанские шахматисты, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира среди юношей и девушек в итальянском Монтесильвано, вернулись на родину.

Как сообщает İdman.Biz, в Международном аэропорту Гейдара Алиева чемпионов встретили представители федерации, родители и журналисты.

В соревнованиях среди девушек до 14 лет чемпионкой мира стала Захра Аллахвердиева. Она вошла в историю как первая азербайджанская шахматистка, выигравшая золотую медаль мирового первенства в этой возрастной категории.

Еще одну золотую награду Азербайджану принес Хаган Ахмед, победивший в турнире среди юношей до 16 лет. Он стал первым представителем независимого Азербайджана, завоевавшим титул чемпиона мира в этой возрастной категории.

Отметим, что в чемпионате мира приняли участие более 750 шахматистов из 83 стран. Благодаря двум золотым медалям сборная Азербайджана заняла первое место в общекомандном зачете, а государственный гимн страны дважды прозвучал в честь победителей.