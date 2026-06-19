В Шеки стартовал международный шахматный фестиваль Sheki Open 2026 - ФОТО

В Шеки состоялась торжественная церемония открытия международного шахматного фестиваля Sheki Open 2026.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем участники почтили минутой молчания память шехидов, отдавших жизнь за Родину.

На церемонии открытия выступили глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, организатор турнира Табриз Идрисов и руководитель компании VMF Вахид Мустафаев. Они поприветствовали участников и гостей фестиваля, отметив значение турнира и богатые шахматные традиции Азербайджана.

Среди почетных гостей мероприятия также присутствовал первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаик Гасанов.

Главный арбитр фестиваля, международный судья Шаиг Гулиев, ознакомил участников с регламентом соревнований и организационными вопросами.

В турнире принимают участие более 400 шахматистов из девяти стран мира. Помимо Азербайджана, за награды борются представители Венгрии, Индии, Израиля, Казахстана, Китая, Ирана, Турции и Украины, а также шахматисты, выступающие под флагом ФИДЕ.

Международный рейтинговый турнир проходит по швейцарской системе в девять туров. Участники соревнуются в группах А, В и С, а также в турнирах по рапиду и блицу.

Рейтинг-фаворитом соревнований является международный гроссмейстер из Венгрии Санан Сюгиров с рейтингом 2556.

Отмечается, что фестиваль служит важной площадкой не только для профессиональных шахматистов, но и для развития молодых талантов. В соревнованиях участвуют международные гроссмейстеры, международные мастера, мастера FIDE и перспективные шахматисты различных возрастных категорий.

Фестиваль Sheki Open 2026 продлится до 25 июня.