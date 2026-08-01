В Федерации шахмат Азербайджана состоялась встреча с чемпионкой мира Захрой Аллахверди - ФОТО

В Федерации шахмат Азербайджана (ФША) состоялась встреча с чемпионкой мира среди девушек до 14 лет Захрой Аллахверди.

Как сообщает İdman.Biz, президент Федерации шахмат Азербайджана и вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Махир Мамедов поздравил шахматистку с крупнейшим успехом в ее карьере, достигнутым в Италии, и высоко оценил ее упорную борьбу. Глава ФША отметил, что и впредь будет оказываться вся необходимая поддержка для развития Захры Аллахверди как шахматистки.

В завершение встречи Махир Мамедов подчеркнул, что в современную эпоху невозможно представить шахматы без технологий, и вручил чемпионке мира ноутбук последней модели для более качественной подготовки к предстоящим соревнованиям.

Во встрече также приняли участие вице-президент ФША Фаик Гасанов, генеральный секретарь Илаха Гадимова, тренеры шахматистки Хафиз Керимов и Фарид Аббасов, а также ее родители.

Отметим, что в июне в итальянском городе Монтесильвано Захра Аллахверди, набрав 9 очков, стала победительницей чемпионата мира среди девочек до 14 лет.