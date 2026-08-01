Шахрияр Мамедъяров улучшил позицию в рейтинге ФИДЕ – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, как и сборная страны, улучшил позицию в обновленном мировом рейтинге.

Как передает İdman.Biz, Международная федерация шахмат обнародовала рейтинг сильнейших шахматистов планеты по состоянию на 1 августа 2026 года.

Согласно обновленным данным, Шахрияр Мамедъяров поднялся на одну позицию и теперь занимает 22-е место в мире. Его рейтинговый показатель при этом остался неизменным и составляет 2723 пункта.

Заметного прогресса за отчетный месяц добился Айдын Сулейманлы, который прибавил 11 пунктов и с показателем 2668 поднялся с 57-го на 47-е место.

В топ-100 мирового рейтинга также входят Теймур Раджабов (2689) – 38-е место, Рауф Мамедов (2639) – 83-е и Магомед Мурадлы (2630) – 98-е.

Первая десятка индивидуального мирового рейтинга выглядит следующим образом: 1. Магнус Карлсен (Норвегия, 2823), 2. Фабиано Каруана (США, 2792), 3. Хикару Накамура (США, 2792), 4. Джавохир Синдаров (Узбекистан, 2777), 5. Винсент Кеймер (Германия, 2767), 6. Уэсли Со (США, 2765), 7. Аниш Гири (Нидерланды, 2764), 8. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2762), 9. Арджун Эригайси (Индия, 2759), 10. Алиреза Фирузджа (Франция, 2757).

В женском рейтинге лучшей представительницей Азербайджана является Ульвия Фаталиева, которая с 2440 баллами располагается на 25-м месте. В первую сотню рейтинга ФИДЕ также входят Говхар Бейдуллаева (2392) – 53-е место, Ханым Баладжаева (2356) – 81-е и Гюнай Мамедзаде (2351) – 89-е.

В рейтинге шахматных держав Азербайджан поднялся на одну позицию и теперь с показателем 2627, который рассчитывается на основе среднего рейтинга десяти ведущих шахматистов страны, занимает шестое место. Отметим, что такое же количество баллов имеет Украина, уступающая нашей стране по дополнительным показателям.

Первая десятка шахматных держав выглядит следующим образом: 1. США (2723), 2. Индия (2705), 3. Китай (2663), 4. Россия (2641), 5. Германия (2634), 6. Азербайджан (2627), 7. Украина (2627), 8. Узбекистан (2626), 9. Франция (2623), 10. Нидерланды (2613).

В женском рейтинге шахматных держав Азербайджан располагается на 11-м месте, имея в активе 2302 пункта. В первую десятку входят: 1. Китай (2484), 2. Индия (2417), 3. Украина (2392), 4. Грузия (2369), 5. США (2368), 6. Россия (2351), 7. Польша (2348), 8. Казахстан (2345), 9. Франция (2333), 10. Германия (2329).