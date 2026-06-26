Вугар Расулов выиграл шахматный фестиваль Sheki Open 2026 - ФОТО

Завершился международный шахматный фестиваль Sheki Open 2026, ставший вторым турниром серии Azerbaijan Chess Tour.

Как сообщает İdman.Biz, победителем турнира A стал Вугар Расулов, набравший семь очков в девяти турах.

Мурад Ибрагимли также завершил соревнования с семью очками, но по дополнительным показателям занял второе место. Ислам Гаджиев с 6,5 очка замкнул тройку призеров.

В турнире B победил Эмин Ганджалиев. Он опередил представителя Казахстана Магомеда Валиева и азербайджанца Вусала Ахмедова по дополнительным показателям. Все трое набрали по семь очков.

В турнире C первое место занял Магомедали Аллахвердиев, набравший восемь очков. Юсиф Гулиев стал вторым, Фатех Мирза - третьим.

В рамках фестиваля также прошли соревнования по рапиду и блицу. Победителем турнира по рапиду стал Ислам Гаджиев, а в блице первое место занял представитель Венгрии Санан Сюгиров.

Sheki Open 2026 был организован Федерацией шахмат Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта. В фестивале приняли участие более 400 шахматистов из 10 стран.

Следующий турнир серии Azerbaijan Chess Tour пройдет в Лянкяране.