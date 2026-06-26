Азербайджанские шахматисты завоевали два золота на чемпионате мира в Италии - ФОТО

Азербайджанские шахматисты завоевали две золотые медали на юношеском чемпионате мира, который завершился в итальянском Монтесильвано.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет представители Азербайджана дважды поднялись на высшую ступень пьедестала.

В турнире среди девушек до 14 лет чемпионкой мира стала Захра Аллахвердиева. Перед заключительным туром она лидировала в общем зачете, а в последней партии сыграла вничью с представительницей Турции Туаной Абак. Набрав 9 очков в 11 турах, азербайджанская шахматистка завоевала золотую медаль.

Второе золото сборной принес Хаган Ахмед, выступавший в возрастной категории до 16 лет. В заключительном туре он победил представителя FIDE Глеба Щеглова и с 9,5 очка впервые в карьере стал чемпионом мира. Ранее Хаган уже выигрывал чемпионат Европы в возрастной категории до 14 лет.

Отметим, что в чемпионате мира приняли участие более 750 шахматистов из 83 стран.