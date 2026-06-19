Айдын Сулейманлы одержал громкую победу над Магнусом Карлсеном - ФОТО/ВИДЕО

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За WR Chess, помимо Магнуса Карлсена, выступают такие звезды мировых шахмат, как Фабиано Каруана, Уэсли Со, Максим Вашье-Лаграв и ряд других известных гроссмейстеров.

"Одлар Юрду" продолжает борьбу на турнире и после очередных туров имеет в активе 13 матчевых очков. В составе команды выступают Айдын Сулейманлы, Рауф Мамедов, Ахмед Ахмедзада, Хазар Бабазаде, Гюнай Мамедзаде, Вугар Манафов, Наталия Букса и Мурад Гашимов.

Командный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Гонконге с 16 по 22 июня. В соревновании принимают участие более 40 команд, в составах которых выступают сильнейшие шахматисты мира.

Победа Сулейманлы над Карлсеном стала одной из главных сенсаций игрового дня и важным достижением для азербайджанской команды на мировом первенстве.