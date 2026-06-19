Айдын Сулейманлы одержал громкую победу над Магнусом Карлсеном - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы одержал громкую победу над 16-м чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Как сообщает İdman.Biz, партия состоялась в рамках командного чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в Гонконге.
Сулейманлы сумел взять верх над лидером мирового рейтинга, а его успех стал одним из ключевых факторов победы азербайджанской команды "Одлар Юрду" над одним из главных фаворитов турнира - WR Chess. Матч завершился со счетом 3,5:2,5 в пользу азербайджанского коллектива.Заметим, что для Карлсена это поражение стало четвертым подряд на текущем турнире.
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За WR Chess, помимо Магнуса Карлсена, выступают такие звезды мировых шахмат, как Фабиано Каруана, Уэсли Со, Максим Вашье-Лаграв и ряд других известных гроссмейстеров.
"Одлар Юрду" продолжает борьбу на турнире и после очередных туров имеет в активе 13 матчевых очков. В составе команды выступают Айдын Сулейманлы, Рауф Мамедов, Ахмед Ахмедзада, Хазар Бабазаде, Гюнай Мамедзаде, Вугар Манафов, Наталия Букса и Мурад Гашимов.
Командный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Гонконге с 16 по 22 июня. В соревновании принимают участие более 40 команд, в составах которых выступают сильнейшие шахматисты мира.
Победа Сулейманлы над Карлсеном стала одной из главных сенсаций игрового дня и важным достижением для азербайджанской команды на мировом первенстве.
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