Вугар Манафов завоевал индивидуальное золото на командном чемпионате мира по рапиду и блицу

В Гонконге завершился командный чемпионат мира ФИДЕ по рапиду и блицу, проходивший с 16 по 22 июня.

Как сообщает İdman.Biz, представлявшая Азербайджан команда "Одлар Юрду" в турнире по рапиду (быстрым шахматам) разделила 7–12-е места. В соревнованиях по блицу наш коллектив завершил свое выступление на стадии 1/8 финала.

Несмотря на общекомандный результат, член "Одлар Юрду" Вугар Манафов отличился блестящим индивидуальным показателем. Наш шахматист продемонстрировал лучший результат на шестой доске и был удостоен золотой медали.