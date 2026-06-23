Завершился пятый шахматный фестиваль LANDAU - ФОТО

Пятый шахматный фестиваль LANDAU, организованный LANDAU School при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства науки и образования и Федерации шахмат Азербайджана, успешно завершился.
Как сообщает İdman.Biz, турнир прошел в индивидуальном формате среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет.
Главным победителем пятого LANDAU Chess Festival стал Юсиф Ахадзаде. Он получил право выступить на шахматном фестивале Ganja Open 2026, который пройдет в Гяндже с 11 по 18 октября. Все расходы, связанные с участием победителя в турнире, покроет LANDAU School.
Юсиф Ахадзаде также был награжден кубком и дипломом.
В соревнованиях приняли участие 225 юных шахматистов из различных городов и районов Азербайджана. По итогам турнира всем участникам были вручены сертификаты.
Победители фестиваля по возрастным категориям:
До 8 лет, девочки
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Нармин Махмудова
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Мелек Асадли
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Нурай Мусаева
До 8 лет, мальчики
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Магомед Мирзаев
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Кенан Мамедзаде
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Мустафа Максудсой
До 10 лет, девочки
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Асаль Тагизаде
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Мелек Байрамова
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Хадиджа Мехдиева
До 10 лет, мальчики
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Ренат Мамедрзаев
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Тахир Исбатов
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Яшар Гасанов
До 12 лет, девочки
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Ханымзар Хумбатлы
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Алсу Мехдиева
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Мехин Мастиева
До 12 лет, мальчики
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Юсиф Ахадзаде
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Даниель Булкин
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Амин Насибли