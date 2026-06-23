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Завершился пятый шахматный фестиваль LANDAU - ФОТО

Шахматы
Новости
23 Июня 2026 10:12
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Завершился пятый шахматный фестиваль LANDAU

Пятый шахматный фестиваль LANDAU, организованный LANDAU School при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства науки и образования и Федерации шахмат Азербайджана, успешно завершился.

Как сообщает İdman.Biz, турнир прошел в индивидуальном формате среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет.

Главным победителем пятого LANDAU Chess Festival стал Юсиф Ахадзаде. Он получил право выступить на шахматном фестивале Ganja Open 2026, который пройдет в Гяндже с 11 по 18 октября. Все расходы, связанные с участием победителя в турнире, покроет LANDAU School.

Юсиф Ахадзаде также был награжден кубком и дипломом.

В соревнованиях приняли участие 225 юных шахматистов из различных городов и районов Азербайджана. По итогам турнира всем участникам были вручены сертификаты.

Победители фестиваля по возрастным категориям:

До 8 лет, девочки

  1. Нармин Махмудова

  2. Мелек Асадли

  3. Нурай Мусаева

До 8 лет, мальчики

  1. Магомед Мирзаев

  2. Кенан Мамедзаде

  3. Мустафа Максудсой

До 10 лет, девочки

  1. Асаль Тагизаде

  2. Мелек Байрамова

  3. Хадиджа Мехдиева

До 10 лет, мальчики

  1. Ренат Мамедрзаев

  2. Тахир Исбатов

  3. Яшар Гасанов

До 12 лет, девочки

  1. Ханымзар Хумбатлы

  2. Алсу Мехдиева

  3. Мехин Мастиева

До 12 лет, мальчики

  1. Юсиф Ахадзаде

  2. Даниель Булкин

  3. Амин Насибли

İdman.Biz
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