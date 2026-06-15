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Шахрияр Мамедъяров финишировал в первой пятерке на турнире в Ташкенте

Шахматы
Новости
15 Июня 2026 21:32
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Шахрияр Мамедъяров финишировал в первой пятерке на турнире в Ташкенте

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров занял четвертое место на престижном международном турнире UzChess Cup, который прошел в Ташкенте.

Как сообщает İdman.Biz, лидер азербайджанских шахмат финишировал четвертым в группе Masters.

Еще более успешным оказалось выступление Магомед Мурадлы, который стал победителем турнира в группе Challengers. В этой же группе Эльтадж Сафарли занял девятое место.

По итогам соревнований азербайджанские шахматисты заработали в общей сложности 14 800 долларов призовых. Мамедъяров получил 8000 долларов за четвертое место в Masters, Мурадлы за победу в Challengers заработал 6000 долларов, а Сафарли пополнил свой счет на 800 долларов.

Таким образом, представители Азербайджана не только добились высоких спортивных результатов на турнире в столице Узбекистана, но и вошли в число наиболее успешных участников по объему заработанных призовых.

İdman.Biz
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