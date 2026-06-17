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Стартовал пятый шахматный фестиваль LANDAU - ФОТО

Шахматы
Новости
17 Июня 2026 16:44
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Стартовал пятый шахматный фестиваль LANDAU - ФОТО

Сегодня состоялась церемония открытия пятого шахматного фестиваля LANDAU среди юниоров, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана.

Отмечается, что фестиваль проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства науки и образования, а также Федерации шахмат и будет проводиться до 21 июня в корпусе LANDAU School в комплексе Sea Breeze.

На церемонии открытия выступили первый вице-президент Федерации шахмат Фаиг Гасанов, основатель LANDAU School Тимур Лезник и советник министра науки и образования Рустам Агаев. В своих выступлениях они подчеркнули важную роль шахмат в интеллектуальном развитии подростков, а также значение фестиваля для выявления потенциала молодых игроков и повышения интереса к этому виду спорта.

Соревнования проходят в индивидуальном формате среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. В каждой возрастной категории будут определены по одному победителю среди мальчиков и девочек. Кроме того, в финале будет выбран один главный победитель среди всех участников. Он получит право участия в шахматном фестивале Ganja Open 2026, который пройдет в Гяндже с 11 по 18 октября. Все расходы победителя покроет LANDAU School.

Главным судьей фестиваля назначен Азер Ибрагимов.

İdman.Biz
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