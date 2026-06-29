В Лянкяране стартовал международный шахматный фестиваль Lankaran Open 2026, который проходит в рамках "Азербайджанского шахматного тура".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в турнире представлены шахматисты из Азербайджана, Турции, Ирана, Индии, Венгрии, а также игроки под флагом FIDE. В церемонии открытия приняли участие первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов, заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран Эмин Гулиев и другие официальные лица. Турнир организован Федерацией шахмат Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта.

Соревнования проводятся в двух категориях — группах A и B — в соответствии с рейтингом участников. В рамках фестиваля также пройдут турниры по рапиду и блицу.

В соревновании участвуют около 200 шахматистов, а призовой фонд составляет 22 650 манатов. Главным судьей турнира является Шаиг Гулиев.