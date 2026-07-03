ФИДЕ на год дисквалифицировала 14-го чемпиона мира по шахмата

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.

Как сообщает İdman.Biz, Комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ (EDC) признала российского гроссмейстера виновным в нарушении кодекса этики.

Основанием для санкций стали публичные обвинения чешского гроссмейстера Давида Навары и американца Даниеля Народицкого в нечестной игре без предоставления каких-либо доказательств, а также отказ Крамника сотрудничать с расследованием Комиссии по честной игре.

EDC приняла решение о двухлетнем запрете на участие Крамника в турнирах под эгидой ФИДЕ и исполнение официальных шахматных функций. При этом последние 12 месяцев наказания являются условными с трехлетним испытательным сроком. Таким образом, фактический срок дисквалификации составляет один год при условии отсутствия новых нарушений.

Кроме того, Крамнику назначена дополнительная санкция в виде 12 месяцев неоплачиваемой работы на благо шахматного сообщества.

В ФИДЕ также сообщили, что решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Комиссии по этике и дисциплине в течение 21 дня.