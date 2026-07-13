Айдын Сулейманлы занял второе место на этапе рапида в Биле

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы завершил турнир по рапиду в рамках 59-го Международного шахматного фестиваля в Биле на втором месте.
Как сообщает İdman.Biz, по итогам второго игрового дня этапа рапида в турнире Masters Сулейманлы набрал 6 очков.
Победителем соревнований стал представляющий США Левон Аронян, набравший 9 очков. Третье место разделили Маттиас Блюбаум (Германия), Хосе Мартинес (Мексика) и Ле Куанг Льем (Вьетнам), в активе которых по 4 очка.
Итоговое положение в турнире по рапиду:
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Левон Аронян (США) — 9 очков
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Айдын Сулейманлы (Азербайджан) — 6
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Маттиас Блюбаум (Германия) — 4
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Хосе Мартинес (Мексика) — 4
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Ле Куанг Льем (Вьетнам) — 4
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Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) — 3
В турнире Challengers после завершения этапа по шахматам Фишера лидирует чешский шахматист Вацлав Финек, набравший 8 очков. На одно очко от него отстает победитель турнира по шахматам Фишера Марко Материа (Франция).
Положение участников:
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Вацлав Финек (Чехия) — 8 очков
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Марко Материа (Франция) — 7
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Сяо Тун (Китай) — 7
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Карисса Ип (США) — 3
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Александра Костенюк (Швейцария) — 3
-
Вайшали Рамешбабу (Индия) — 2