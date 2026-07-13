Айдын Сулейманлы занял второе место на этапе рапида в Биле

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы завершил турнир по рапиду в рамках 59-го Международного шахматного фестиваля в Биле на втором месте.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам второго игрового дня этапа рапида в турнире Masters Сулейманлы набрал 6 очков.

Победителем соревнований стал представляющий США Левон Аронян, набравший 9 очков. Третье место разделили Маттиас Блюбаум (Германия), Хосе Мартинес (Мексика) и Ле Куанг Льем (Вьетнам), в активе которых по 4 очка.

Итоговое положение в турнире по рапиду:

Левон Аронян (США) — 9 очков Айдын Сулейманлы (Азербайджан) — 6 Маттиас Блюбаум (Германия) — 4 Хосе Мартинес (Мексика) — 4 Ле Куанг Льем (Вьетнам) — 4 Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) — 3

В турнире Challengers после завершения этапа по шахматам Фишера лидирует чешский шахматист Вацлав Финек, набравший 8 очков. На одно очко от него отстает победитель турнира по шахматам Фишера Марко Материа (Франция).

Положение участников: