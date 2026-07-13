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Айдын Сулейманлы занял второе место на этапе рапида в Биле

Шахматы
Новости
13 Июля 2026 09:46
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Айдын Сулейманлы занял второе место на этапе рапида в Биле

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы завершил турнир по рапиду в рамках 59-го Международного шахматного фестиваля в Биле на втором месте.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам второго игрового дня этапа рапида в турнире Masters Сулейманлы набрал 6 очков.

Победителем соревнований стал представляющий США Левон Аронян, набравший 9 очков. Третье место разделили Маттиас Блюбаум (Германия), Хосе Мартинес (Мексика) и Ле Куанг Льем (Вьетнам), в активе которых по 4 очка.

Итоговое положение в турнире по рапиду:

  1. Левон Аронян (США) — 9 очков

  2. Айдын Сулейманлы (Азербайджан) — 6

  3. Маттиас Блюбаум (Германия) — 4

  4. Хосе Мартинес (Мексика) — 4

  5. Ле Куанг Льем (Вьетнам) — 4

  6. Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) — 3

В турнире Challengers после завершения этапа по шахматам Фишера лидирует чешский шахматист Вацлав Финек, набравший 8 очков. На одно очко от него отстает победитель турнира по шахматам Фишера Марко Материа (Франция).

Положение участников:

  1. Вацлав Финек (Чехия) — 8 очков

  2. Марко Материа (Франция) — 7

  3. Сяо Тун (Китай) — 7

  4. Карисса Ип (США) — 3

  5. Александра Костенюк (Швейцария) — 3

  6. Вайшали Рамешбабу (Индия) — 2

İdman.Biz
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