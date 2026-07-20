Шахматистка Юдит Полгар может стать президентом Венгрии

Легендарная венгерская шахматистка Юдит Полгар может стать следующим президентом страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен предложить 49-летнему гроссмейстеру выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

Мадьяр заявил, что стране необходим президент, способный стать символом национального единства и пользоваться уважением граждан. Он планирует встретиться с Полгар и обсудить, готова ли она принять предложение.

В случае согласия кандидатуру шахматистки должен будет утвердить парламент.

Юдит Полгар считается сильнейшей шахматисткой в истории. Она была единственной женщиной, входившей в первую десятку мирового рейтинга, и завершила профессиональную карьеру в 2014 году.