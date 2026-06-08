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Шахрияр Мамедьяров стартовал с победы на UzChess Cup

Шахматы
Новости
8 Июня 2026 11:11
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Шахрияр Мамедьяров стартовал с победы на UzChess Cup

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров успешно начал выступление на традиционном международном турнире UzChess Cup в Узбекистане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, Мамедьяров одержал победу в первом туре в разделе Masters, где выступают сильнейшие участники.

Азербайджанский гроссмейстер обыграл представителя Индии Видита Сантоша Гуджрати.

В разделе Challenge Азербайджан представляют еще два шахматиста - Эльтадж Сафарли и Магомед Мурадлы.

Их партии первого тура состоятся сегодня.

Напомним, что международный турнир с участием представителей шести стран завершится 15 июня.

İdman.Biz
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