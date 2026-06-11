Ниджат Мамедов: "На Кубке мира по шахматам конкуренция будет достаточно высокой"

"Кубок мира среди шахматистов до 8, 10 и 12 лет, который пройдет в грузинском Батуми, будет организован в новом формате, и уровень конкуренции будет достаточно высоким".

Как передает İdman.Biz, об этом заявил главный тренер юношеской и молодежной сборных Азербайджана Ниджат Мамедов.

"Нужно учитывать, что на мировом уровне конкуренция сильнее, чем на чемпионате Европы. Здесь участвуют не только сильнейшие шахматисты Европы, но и представители Азии, Америки и других континентов. Все члены нашей команды - чемпионы Азербайджана, и наша цель - успешно выступить и выйти в финальный этап", - отметил он в интервью report.az.

Мамедов также добавил, что основные надежды возлагаются на Мехрибан Ахмедли и Нурлана Ганизаде:

"Мехрибан в прошлом году стала призером чемпионата Европы и уже зарекомендовала себя на международных турнирах. Нурлан в последнее время привлекает внимание своим быстрым прогрессом и обладает большим потенциалом. При этом мы надеемся, что и другие наши представители покажут хорошие результаты. В этих возрастных категориях часто случаются неожиданные исходы, и каждый член нашей команды имеет возможность показать свой потенциал".

Напомним, что турнир пройдет с 15 по 28 июня. Азербайджан на нем представят Зия Губатов, Нурлан Ганизаде, Сафа Гумматов, Аттила Орман, Амина Аманзаде, Нурджан Тагирова, Мехрибан Ахмедли и Садегюль Эфенди.