Восемь азербайджанских шахматистов выступят на Кубке мира
Турнир среди юных шахматистов пройдет в Батуми
Восемь юных азербайджанских шахматистов примут участие в Кубке мира, который пройдет в грузинском Батуми.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в соревновании среди игроков до 8, 10 и 12 лет страну представят Зия Губатов, Нурлан Ганизаде, Сафа Гумматов, Аттила Орман, Амина Аманзаде, Нурджан Тагирова, Мехрибан Ахмедли и Садягюль Эфенди.
На турнир азербайджанская команда отправится под руководством тренера Ниджата Мамедова.
Соревнование пройдет с 15 по 28 июня.
Юные шахматисты поборются за награды в своих возрастных категориях.