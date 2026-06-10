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Восемь азербайджанских шахматистов выступят на Кубке мира

Шахматы
Новости
10 Июня 2026 17:23
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Восемь азербайджанских шахматистов выступят на Кубке мира

Восемь азербайджанских шахматистов выступят на Кубке мира

Турнир среди юных шахматистов пройдет в Батуми

Восемь юных азербайджанских шахматистов примут участие в Кубке мира, который пройдет в грузинском Батуми.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в соревновании среди игроков до 8, 10 и 12 лет страну представят Зия Губатов, Нурлан Ганизаде, Сафа Гумматов, Аттила Орман, Амина Аманзаде, Нурджан Тагирова, Мехрибан Ахмедли и Садягюль Эфенди.

На турнир азербайджанская команда отправится под руководством тренера Ниджата Мамедова.

Соревнование пройдет с 15 по 28 июня.

Юные шахматисты поборются за награды в своих возрастных категориях.

İdman.Biz
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