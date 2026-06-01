Ульвия Фаталиева входит в первую тройку чемпионата Европы по шахматам – ОБЗОР İDMAN.Biz

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева входит в первую тройку на женском индивидуальном чемпионате Европы, который проходит в Батуми (Грузия).

Как передает İdman.Biz, по итогам шестого тура Фаталиева набрала пять очков и делит 2-4-е места, а по дополнительным показателям располагается на третьей строчке. Единоличное лидерство в турнирной таблице удерживает Анастасия Хнатишин (Украина), в активе которой шесть очков.

В рамках шестого тура азербайджанская шахматистка одержала победу над турчанкой Гюленай Айдын. Для Фаталиевой это четвертая победа на турнире и вторая подряд. В седьмом туре она сыграет с Сабриной Гутьеррес (Испания).

Между тем, две другие азербайджанские шахматистки, Гюнай Мамедзаде и Говхар Бейдуллаева, набрали по четыре очка и располагаются на 23-м и 38-м местах соответственно. Остальные представительницы Азербайджана выступают хуже и занимают места в середине турнирной таблицы.

Напомним, по итогам континентального первенства десять лучших шахматисток получат путевки на Кубок мира 2027 года.