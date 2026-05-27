Мощный старт лидера женских шахмат Азербайджана на Евро в Батуми – ОБЗОР İDMAN.BİZ

27 Мая 2026 13:24
Лидер женских азербайджанских шахмат Ульвия Фаталиева мощно начала индивидуальный чемпионат Европы в Батуми (Грузия) и сходу возглавила турнирную таблицу.

Как передает İdman.Biz, в двух стартовых турах континентального первенства Фаталиева набрала 100-процентный результат и с двумя очками делит 1-18-е места, а по дополнительным показателям располагается на первой строчке.

В первых двух турах азербайджанская шахматистка одержала победы над Маргарет Олде (Эстония) и Макой Пурцеладзе (Грузия). В рамках третьего тура Фаталиева сыграет с соотечественницей Туркан Мамедъяровой.

Отметим, что на чемпионате Европы в Батуми также выступает прежний лидер женских шахмат Азербайджана Гюнай Мамедзаде, которая после того, как в прошлом году стала матерью, вновь вернулась в большие шахматы. На старте она набрала полтора очка и занимает 31-е место.

По полтора очка также набрали Говхар Бейдуллаева и Туркан Мамедъярова, которые занимают 24-е и 29-е места соответственно. Остальные азербайджанские шахматистки набрали не более одного очка. Всего от Азербайджана в Батуми выступают 11 шахматисток.

Кстати, Говхар Бейдуллаева является единственной представительницей Азербайджана, выступавшей на апрельском мужском (Открытом) индивидуальном чемпионате Европы в польской Катовице, где она набрала шесть очков и заняла 174-е место среди 501 участника. В отдельном зачете среди шахматисток, выступавших в Открытом первенстве, Бейдуллаева стала седьмой среди 56 участниц.

Добавим, что по итогам чемпионата Европы в Батуми десять лучших шахматисток получат путевки на Кубок мира 2027 года.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
