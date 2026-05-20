20 Мая 2026
RU

12 шахматисток представят Азербайджан на чемпионате Европы

Шахматы
Новости
20 Мая 2026 14:28
48
12 шахматисток представят Азербайджан на чемпионате Европы

24 мая в грузинском Батуми стартует личный чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz, Азербайджан будет представлен на континентальном первенстве 12 шахматистками.

За медали турнира поборются Ульвия Фаталиева, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Тюркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова, Зейнаб Мамедъярова, Марьям Агавердиева, Малек Исмайыл, Лала Гусейнова и Нармин Абдинова.

Чемпионат Европы пройдет по швейцарской системе в 11 туров и завершится 6 июня.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет 60 тысяч евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Шахрияр Мамедьяров сыграет на чемпионате мира за команду из Казахстана
19 Мая 17:46
Шахматы

Шахрияр Мамедьяров сыграет на чемпионате мира за команду из Казахстана

В команду азербайджанского гроссмейстера также вошли представители России, Венгрии, Китая и Казахстана
Французский шахматист Фирузджа из‑за травмы ноги проводит матчи турнира в Бухаресте лежа на кровати
19 Мая 03:30
Шахматы

Французский шахматист Фирузджа из‑за травмы ноги проводит матчи турнира в Бухаресте лежа на кровати

Призовой фонд этапа Grand Chess Tour составляет 475 тысяч долларов
Состоялась церемония закрытия чемпионата тюркоязычных стран
18 Мая 17:00
Шахматы

Состоялась церемония закрытия чемпионата тюркоязычных стран - ФОТО

Сборная успешно выступила на чемпионате тюркоязычных стран
Азербайджанские шахматисты выиграли два "золота" на чемпионате тюркских стран
17 Мая 17:41
Шахматы

Азербайджанские шахматисты выиграли два "золота" на чемпионате тюркских стран - ФОТО

Сборные женщин и U-16 стали победителями турнира в Астане

Азербайджан назвал состав на шахматный чемпионат тюркоязычных стран
12 Мая 12:21
Шахматы

Азербайджан назвал состав на шахматный чемпионат тюркоязычных стран

Сборные выступят в мужском, женском и U16-турнирах в Астане

Теймур Раджабов: "Карпов был моим невидимым учителем"
12 Мая 10:06
Шахматы

Теймур Раджабов: "Карпов был моим невидимым учителем"

Азербайджанский шахматист поделился своими воспоминаниями

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона