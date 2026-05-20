12 шахматисток представят Азербайджан на чемпионате Европы

24 мая в грузинском Батуми стартует личный чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz, Азербайджан будет представлен на континентальном первенстве 12 шахматистками.

За медали турнира поборются Ульвия Фаталиева, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Тюркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова, Зейнаб Мамедъярова, Марьям Агавердиева, Малек Исмайыл, Лала Гусейнова и Нармин Абдинова.

Чемпионат Европы пройдет по швейцарской системе в 11 туров и завершится 6 июня.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет 60 тысяч евро.