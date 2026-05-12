12 Мая 2026
RU

Теймур Раджабов: "Карпов был моим невидимым учителем"

Шахматы
Новости
12 Мая 2026 10:06
52
Теймур Раджабов: "Карпов был моим невидимым учителем"

Теймур Раджабов примет участие в турнире в честь юбилея Анатолия Карпова. Он пройдет 21-23 мая в Москве и соберет восемь гроссмейстеров.Как сообщает İdman.Biz, помимо азербайджанского шахматиста в соревнованиях выступят также узбек Нодирбек Якуббоев, россияне Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Александр Грищук и Эрнесто Инаркиев.

В преддверии 75-летия А.Карпова гроссмейстеры рассказали о том, как игра чемпиона мира повлияла на их становление. Воспоминаниями поделился и Т.Раджабов. "У меня было много партий с Анатолием Евгеньевичем. Хорошо помню свой первый серьезный гроссмейстерский турнир, который провел с ним в Буэнос-Айресе. Тогда был очень сильный состав: Карпов, Корчной, Шорт, Полгар. Все они тогда еще были в топе. Играл с ним и мини-матч, когда Карпов приезжал к нам в гости в Баку. Играли в быстрые шахматы и мне удалось победить. Безусловно, выдающийся шахматист и для меня большая честь играть в турнире в его честь", - приводит слова Т.Раджабова Оргкомитет турнира.

Он также вспомнил о самой необычной встрече с мэтром. "Наверное, она произошла на матче Россия - сборная мира в 2002 году. Я был тогда еще совсем молодым шахматистом и мне удалось поучаствовать в таком грандиозном событии, сыграть с Карповым. Мы провели много партий в рапид и в блиц, в том числе и на чемпионатах мира. В классику еще вспоминается партия в Вейк-ан-Зее. Она была очень затяжной. Помню, тогда Анатолий Евгеньевич был немного недоволен, потому что была сложная ситуация на доске: ладья и слон против ладьи. На седьмой час игры он сказал что-то вроде: «Не стыдно ли вам играть такую позицию». Я пытался выжать хоть что-то, на высоком уровне часто играется такая позиция и доводится до победы. Но потом мы шутили, когда вспоминали эту ситуацию. В целом у нас всегда были хорошие, добрые отношения", - отметил Теймур.

Раджабов высказался и о советах, полученных от чемпиона мира: "Мне удавалось много общаться с Анатолием Евгеньевичем. Слышать комментарии по важнейшим шахматным позициям, структурам. Это большое подспорье, чтобы усиливать свою игру. При этом я понимал - чтобы сохранить это общение, надо постоянно играть в топовых турнирах, иначе где ты увидишь таких мастеров. Отмечу, что Карпов всегда был очень корректен. Расположен, чтобы поделиться шахматными знаниями. Никогда не видел, чтобы он что-то скрывал. Наоборот, всегда открыт к диалогу.
Честно, я многому научился, когда изучал его партии. Точные стратегические решения, ходы, захваты линий, координация между фигурами, седьмые, вторые горизонтали. Блестящий шахматист. Мое поколение выросло на его партиях. Для меня Карпов входит в тройку самых великих игроков в истории. Мы изучали его книги. Так что Карпов всю мою жизнь был моим невидимым учителем, чьи партии я изучал и становился сильнее", - резюмировал Т.Раджабов.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Айдын Сулейманлы завоевал "серебро" на Гран-при Бухареста
11 Мая 11:14
Шахматы

Айдын Сулейманлы завоевал "серебро" на Гран-при Бухареста

Азербайджанский шахматист набрал 8,5 очка и уступил первое место только по дополнительным показателям

Рауф Мамедов входит в первую тройку турнира в Бухаресте
10 Мая 12:34
Шахматы

Рауф Мамедов входит в первую тройку турнира в Бухаресте

Азербайджанский гроссмейстер делит лидерство после пяти туров Гран-при по рапиду в Румынии

Пранав Ананд: "Встреча с каждым соперником из Азербайджана сулит нелегкую партию" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
7 Мая 17:13
Шахматы

Пранав Ананд: "Встреча с каждым соперником из Азербайджана сулит нелегкую партию" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

19-летний гроссмейстер завершил турнир на девятом месте
Хазар Бабазаде: "Целью было взойти на пьедестал, и у меня получилось"
6 Мая 22:38
Шахматы

Хазар Бабазаде: "Целью было взойти на пьедестал, и у меня получилось"

Азербайджанский шахматист занял третье место на фестивале Baku Open

Мовахед Сина: "В этот раз Baku Open дался мне легче"
6 Мая 22:17
Шахматы

Мовахед Сина: "В этот раз Baku Open дался мне легче"

Победитель фестиваля высказался о своем выступлении

В Баку состоялась церемония закрытия Baku Open 2026
6 Мая 21:51
Шахматы

В Баку состоялась церемония закрытия Baku Open 2026 - ФОТО

В турнире приняли участие более 900 шахматистов из 10 стран

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 12:53
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии по футболу в эти выходные состоятся матчи 36-го тура