Теймур Раджабов: "Карпов был моим невидимым учителем"

Теймур Раджабов примет участие в турнире в честь юбилея Анатолия Карпова. Он пройдет 21-23 мая в Москве и соберет восемь гроссмейстеров.Как сообщает İdman.Biz, помимо азербайджанского шахматиста в соревнованиях выступят также узбек Нодирбек Якуббоев, россияне Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Александр Грищук и Эрнесто Инаркиев.

В преддверии 75-летия А.Карпова гроссмейстеры рассказали о том, как игра чемпиона мира повлияла на их становление. Воспоминаниями поделился и Т.Раджабов. "У меня было много партий с Анатолием Евгеньевичем. Хорошо помню свой первый серьезный гроссмейстерский турнир, который провел с ним в Буэнос-Айресе. Тогда был очень сильный состав: Карпов, Корчной, Шорт, Полгар. Все они тогда еще были в топе. Играл с ним и мини-матч, когда Карпов приезжал к нам в гости в Баку. Играли в быстрые шахматы и мне удалось победить. Безусловно, выдающийся шахматист и для меня большая честь играть в турнире в его честь", - приводит слова Т.Раджабова Оргкомитет турнира.

Он также вспомнил о самой необычной встрече с мэтром. "Наверное, она произошла на матче Россия - сборная мира в 2002 году. Я был тогда еще совсем молодым шахматистом и мне удалось поучаствовать в таком грандиозном событии, сыграть с Карповым. Мы провели много партий в рапид и в блиц, в том числе и на чемпионатах мира. В классику еще вспоминается партия в Вейк-ан-Зее. Она была очень затяжной. Помню, тогда Анатолий Евгеньевич был немного недоволен, потому что была сложная ситуация на доске: ладья и слон против ладьи. На седьмой час игры он сказал что-то вроде: «Не стыдно ли вам играть такую позицию». Я пытался выжать хоть что-то, на высоком уровне часто играется такая позиция и доводится до победы. Но потом мы шутили, когда вспоминали эту ситуацию. В целом у нас всегда были хорошие, добрые отношения", - отметил Теймур.

Раджабов высказался и о советах, полученных от чемпиона мира: "Мне удавалось много общаться с Анатолием Евгеньевичем. Слышать комментарии по важнейшим шахматным позициям, структурам. Это большое подспорье, чтобы усиливать свою игру. При этом я понимал - чтобы сохранить это общение, надо постоянно играть в топовых турнирах, иначе где ты увидишь таких мастеров. Отмечу, что Карпов всегда был очень корректен. Расположен, чтобы поделиться шахматными знаниями. Никогда не видел, чтобы он что-то скрывал. Наоборот, всегда открыт к диалогу.

Честно, я многому научился, когда изучал его партии. Точные стратегические решения, ходы, захваты линий, координация между фигурами, седьмые, вторые горизонтали. Блестящий шахматист. Мое поколение выросло на его партиях. Для меня Карпов входит в тройку самых великих игроков в истории. Мы изучали его книги. Так что Карпов всю мою жизнь был моим невидимым учителем, чьи партии я изучал и становился сильнее", - резюмировал Т.Раджабов.