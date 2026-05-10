10 Мая 2026
RU

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2026 08:15
71
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед тем, как уйти с пресс-конференции после победы в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Брентфордом" (3:0), прокричал: "Вперед, "железные"! В воскресенье, 10 мая, "Вест Хэм Юнайтед" встретится с "Арсеналом" в матче английской Премьер-лиги, сообщает İdman.Biz.

Испанский специалист скрестил руки, изобразив герб "Вест Хэма" и прокричал: "Вперед, "железные"! (фраза Come On You Irons! является кричалкой и строчкой из гимна клуба – прим. ред.).

"Горожане" с 74 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. "Арсенал" занимает первое место, заработав 76 очков.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" определил трех кандидатов на замену Алисону
09:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" определил трех кандидатов на замену Алисону

Бразилец все ближе к возвращению в Италию

Алонсо провел переговоры с "Челси" и готов возглавить команду
07:20
Мировой футбол

Алонсо провел переговоры с "Челси" и готов возглавить команду

Клуб продолжает рассматривать и другие кандидатуры
"Буде-Глимт" выиграл Кубок Норвегии
05:40
Мировой футбол

"Буде-Глимт" выиграл Кубок Норвегии

Клуб также является четырехкратным чемпионом страны
"Реал Сосьедад" ушел от поражения в матче с "Бетисом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:05
Мировой футбол

"Реал Сосьедад" ушел от поражения в матче с "Бетисом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Реал Сосьедад" набрал 44 очка и занимает восьмое место в таблице Ла Лиги
"Ювентус" победил "Лечче" в Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:45
Мировой футбол

"Ювентус" победил "Лечче" в Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И поднялся на третье место
Месси набрал 100 очков по системе "гол+пас" в 64 матчах — это новый рекорд МЛС
00:20
Мировой футбол

Месси набрал 100 очков по системе "гол+пас" в 64 матчах — это новый рекорд МЛС

Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Джовинко

Самое читаемое

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос
Роналду и Месси потеряли миллионы подписчиков в Instagram
7 Мая 18:21
Мировой футбол

Роналду и Месси потеряли миллионы подписчиков в Instagram - ФОТО

Массовая чистка ботов ударила по аккаунтам самых популярных спортсменов

"Бавария" присмотрела младшего брата Хвичи после вылета от "ПСЖ"
7 Мая 14:57
Мировой футбол

"Бавария" присмотрела младшего брата Хвичи после вылета от "ПСЖ"

Торнике Кварацхелия уже попал в заявку тбилисского "Динамо" и встретится с руководством мюнхенцев

В "Баварии" недовольны судейством в матче с "ПСЖ"
7 Мая 11:22
Мировой футбол

В "Баварии" недовольны судейством в матче с "ПСЖ"

В клубе считают, что ряд решений арбитра повлиял на исход полуфинала