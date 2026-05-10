Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед тем, как уйти с пресс-конференции после победы в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Брентфордом" (3:0), прокричал: "Вперед, "железные"! В воскресенье, 10 мая, "Вест Хэм Юнайтед" встретится с "Арсеналом" в матче английской Премьер-лиги, сообщает İdman.Biz.

Испанский специалист скрестил руки, изобразив герб "Вест Хэма" и прокричал: "Вперед, "железные"! (фраза Come On You Irons! является кричалкой и строчкой из гимна клуба – прим. ред.).

"Горожане" с 74 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. "Арсенал" занимает первое место, заработав 76 очков.