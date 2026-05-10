Алонсо провел переговоры с "Челси" и готов возглавить команду

Хаби Алонсо провел переговоры с представителями "Челси", в ходе которых выразил готовность заключить долгосрочный контракт и стать главным тренером "синих". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, переговоры состоялись на этой неделе. При этом клуб продолжает рассматривать и другие кандидатуры. В частности, в шорт-лист "Челси" также входят испанец Андони Ираола и португалец Марку Силва, тогда как испанец Сеск Фабрегас и итальянец Франческо Фариоли отклонили предложения лондонского клуба.

Алонсо 44 года. В январе "Реал" завершил сотрудничество с испанцем, который возглавлял команду с мая. До прихода в "Реал" специалист с октября 2022 года тренировал "Байер". В сезоне-2023/24 леверкузенский клуб под его руководством впервые в истории выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны.