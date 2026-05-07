"Бавария" присмотрела младшего брата Хвичи после вылета от "ПСЖ"

16-летний футболист тбилисского "Динамо" Торнике Кварацхелия, младший брат вингера "ПСЖ" Хвичи Кварацхелии, попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на LaGazzetta.ge, мюнхенский клуб и еще несколько европейских команд следят за молодым вингером. Торнике уже отправился в Мюнхен, где должен встретиться с руководством "Баварии" и познакомиться с инфраструктурой клуба. В субботу он впервые попал в заявку основной команды "Динамо" Тбилиси на матч чемпионата Грузии против "Динамо" Батуми, который завершился со счетом 2:2, но на поле не вышел.

Интерес "Баварии" к младшему Кварацхелии получил дополнительный медийный фон сразу после противостояния мюнхенцев с "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Накануне французский клуб сыграл в Мюнхене вничью 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух матчей - 6:5. Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу на Усмана Дембеле уже на третьей минуте и стал одним из ключевых игроков этого полуфинала.

Для "Баварии" эта история выглядит особенно болезненно символичной: старший Кварацхелия выбил немецкий клуб из Лиги чемпионов, а через несколько дней в Мюнхене уже обсуждают будущее его 16-летнего брата. При этом Торнике пока находится только на старте взрослой карьеры - он играет на позиции левого вингера и выступает за юношескую сборную Грузии U17.

Хвича Кварацхелия в этом сезоне стал для "ПСЖ" одной из главных фигур в Лиге чемпионов. Перед ответным матчем с "Баварией" официальный сайт мюнхенского клуба отмечал, что грузинский футболист участвовал в 15 голах парижан в турнире - десять голов и пять передач, что стало рекордом для игрока "ПСЖ" в одном розыгрыше Лиги чемпионов.