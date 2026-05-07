TVNET ответил по поводу сорванной трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ" на CBC Sport

7 Мая 2026 12:59
Платформа TVNET выступила с заявлением по поводу сорванной трансляции полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА по футболу между "Баварией" и "ПСЖ" (1:1, 5:6 по итогам двух матчей) на канале CBC Sport.

Как сообщает İdman.Biz, входящие в платформу TVNET каналы SPORT TV, SPORT TV 2 и TVNET SPORT обладают эксклюзивными правами на платное вещание клубных турниров УЕФА на территории Азербайджана. Речь идет о Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА и Лиге конференций УЕФА в формате Pay-TV - кабельное телевидение, IPTV, OTT и другие платные платформы.

В заявлении TVNET подчеркнула: "Права на открытое телевизионное вещание турниров (Free-TV / FTA) входят в отдельный пакет прав и в Азербайджане принадлежат двум другим телеканалам, которые осуществляют общереспубликанское открытое вещание".

Платформа также отдельно указала на коммерческий показ матчей. TVNET заявила, что права HORECA - демонстрация игр в отелях, ресторанах, кафе, пабах, лаунж-зонах, чайных домах, спорт-барах и других общественно-коммерческих объектах - полностью и эксклюзивно предоставляют только эти каналы. В заявлении говорится, что показ матчей УЕФА в ресторанах, кафе, гостиницах, лаунж-зонах и других общественных местах возможен только на основании соответствующих коммерческих прав HORECA.

İdman.Biz
