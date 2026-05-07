7 Мая 2026 10:40
Луис Энрике: "Я говорил, что у нас лучшая команда"

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал победу над "Баварией" и выход команды в финал Лиги чемпионов.

"Это был матч очень высокого уровня. Мы очень хорошо начали игру, а после гола получили еще больше возможностей. Команда снова показала свой характер. Мы выиграли больше единоборств, чем в первом матче, и были опасны в контратаках. Второй подряд выход в финал - это нечто невероятное", - заявил Луис Энрике.

Испанский специалист также высказался о нынешнем составе парижского клуба.

"У нас очень четкий стиль игры, против нас тяжело обороняться. В этом сезоне из-за травм у нас не было такой же команды, как в прошлом году, но этот успех показывает уровень наших игроков. Сравнивать с моими прежними командами сложно", - сказал тренер "ПСЖ".

Луис Энрике подчеркнул, что команда стала сильнее психологически.

"Теперь мы готовы к любому типу матчей. То, что мы увидели сегодня вечером, было очень важно для нас. Мы месяцами работаем ради победы в двух турнирах. Еще на стадии лиги я говорил, что у нас лучшая команда. И я не ошибся", - отметил наставник.

Тренер также высказался о соперниках по турниру.

"Бавария" соответствует нашему уровню. "Арсенал" - одна из лучших команд сезона. Но я настолько верю в свою команду, что считаю важным говорить об этом открыто", - подчеркнул Луис Энрике.

